Le challenge sur les réseaux sociaux vire au drame: cet influenceur décède peu de temps après son direct

Le nom de Brother Three Thousand ne vous dit rien, mais il s’agit d’un influenceur qui sévissait sur le réseau social Douyin, en Chine. «Sévissait» parce qu’il n’est plus de ce monde, lui qui est décédé dans des circonstances tragiques.

En effet, le jeune homme de 34 ans diffusait un live durant lequel il s’était fixé l’objectif peu recommandable d’ingurgiter sept bouteilles d’alcool. Alors qu’il avait bel et bien bu cette quantité d’éthanol, il a coupé son live sans plus jamais donner de nouvelles derrière.

Ses proches ont retrouvé son corps inanimé le lendemain matin, soit douze heures plus tard. On apprend auprès de médias locaux qu’il est en fait décédé quelques minutes après la fin du direct. Depuis lors, des voix se lèvent pour demander des règles plus strictes au réseau social Douyin, mais pas seulement. C’est toute l’industrie du streaming en direct, qui connaît un boum, qui est pointée du doigt par certains utilisateurs.