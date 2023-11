Le deuxième homme a avoir subi une greffe de cœur de porc est également décédé

Lawrence Facuette était le deuxième patient à recevoir un cœur de porc, après David Bennett en janvier. Les deux quinquagénaires souffraient d’une maladie cardiaque potentiellement mortelle. Le premier patient était décédé deux mois après la greffe, le cœur s’étant révélé infecté par un virus qui touche le suidé. Le second a rejeté l’organe et n’a donc pas survécu, selon The New York Times.