Le réalisateur de «Bonne nuit les petits» est décédé

Décédé à Arcachon (sud-ouest de la France), M. Manini avait réalisé plusieurs centaines d’épisodes de cette série, créée par Claude Laydu et son épouse Christine au début des années 60.

Un classique de la culture populaire

Cette émission a marqué plusieurs générations de téléspectateurs et est entrée dans la culture populaire. D’abord en noir et blanc puis en couleurs, «Bonne nuit les petits» a été diffusée sur l’ORTF de 1962 à 1973, puis sur TF1 dans une nouvelle version en 1976, et enfin sur France 2 dans sa dernière mouture de 1995 à 1997.