L’épouse de Michel Fourniret, Monique Olivier, s’exprime: «Je reconnais tous les faits»

Jugée pour complicité

Monique Olivier, 75 ans, est jugée pour complicité d’enlèvement et de séquestration suivis de mort au préjudice d’Estelle Mouzin, alors âgée de neuf ans. Elle comparaît aussi pour complicité dans l’enlèvement et la séquestration, le viol ou la tentative de viol, puis le meurtre de deux jeunes femmes de 18 et 20 ans, Joanna Parrish et Marie-Angèle Domèce.