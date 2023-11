Les cigarettes électroniques jetables seront interdites dans ce pays au 1er janvier

Un phénomène des plus «préoccupant»

«La grande majorité des cigarettes électroniques contiennent de la nicotine et les enfants deviennent dépendants», a souligné le ministre de la Santé, Mark Butler. Ce phénomène est d’autant plus «préoccupant» que les vapoteurs ont trois fois plus de chance de fumer aussi du tabac, a-t-il ajouté.