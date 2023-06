L’homme suspecté d’avoir tué une fillette de 11 ans en France était surnommé «le Belge»

Le septuagénaire néerlandais qui est soupçonné d’avoir tiré samedi soir sur ses voisins britanniques, tuant une fillette de 11 ans, à Plonévez-du-Faou (ouest de la France), a été mis en examen et écroué pour «assassinat» et «tentatives d’assassinat». On en sait plus sur les motifs de cet acte.