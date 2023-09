«L’humanité a ouvert les portes de l’enfer»: la mise en garde du chef de l’Onu qui inquiète…

«Nous pouvons toujours construire un monde avec de l’air pur, des emplois verts, et une énergie propre et abordable pour tous», a-t-il ajouté.

Des avertissements en vain

Malgré la multiplication et l’intensification des événements météorologiques extrêmes, les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement continuent à augmenter et le secteur des énergies fossiles engrange des bénéfices record.

Non au greenwashing

Des absents étonnants

Et elle comporte quelques absents de marque, en particulier les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre: les Etats-Unis, alors que le président Joe Biden sera encore à New York, et la Chine, dont le président n’a pas fait le déplacement à l’Assemblée générale annuelle.