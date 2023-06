L’humoriste français Guillaume Bats est décédé à l’âge de 36 ans

Guillaume Bats est mort à l’âge de 36 ans ce jeudi 1er juin. C’est sa boite de production, Dark Smile Productions, qui a annoncé la triste nouvelle sur Facebook. «C’est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène. Nous n’avons pas les mots mais un immense vide est déjà présent dans nos cœurs» , peut-on lire.