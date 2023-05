Mauvaise nouvelle pour les fans de Disney: il va fermer ses portes

La décision est donc tombée, l’hôtel va fermer ses portes. Et si les amateurs de Star Wars auront validé le concept, c’est le prix excessif des chambres qui a été pointé du doigt par les clients. En effet, une chambre pour deux coûtait 4.400 euros, pour trois adultes et un enfant 5.500€, et une expérience premium à près de 18.500€… On peut comprendre que ça refroidisse certains d’entre nous, surtout dans le contexte économique actuel.

Des adieux en bonne et due forme

«Star Wars: Galactic Starcruiser est l’un de nos projets les plus créatifs à ce jour et a été salué par nos invités et reconnu pour avoir établi une nouvelle barre en matière d’innovation et de divertissement immersif. Cette expérience de boutique haut de gamme nous a donné l’opportunité d’essayer de nouvelles choses sur une plus petite échelle de 100 chambres, et alors que nous nous préparons pour son dernier voyage, nous utiliserons ce que nous avons appris pour créer de futures expériences qui peuvent atteindre plus de nos clients et les supporters», a indiqué Disney World dans un communiqué. Pourtant, le parc n’avait cessé de proposer des promotions à ses clients, en vain.