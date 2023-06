Nouvelle nuit de violences en France: près de 700 personnes interpellées (vidéos)

Dégradations de bâtiments publics, pillages et échauffourées ont repris jeudi dans de nombreuses villes de région parisienne et de province pour la troisième soirée consécutive après la mort mardi à Nanterre de Nahel, un mineur de 17 ans tué par un policier qui a été mis en examen et écroué pour homicide volontaire.

13 bus incendiés

En Seine-Saint-Denis, «quasiment toutes les communes» ont été impactées, a constaté dépitée une source policière à l’AFP. De nombreux supermarchés ont été pillés notamment à Montreuil et Epinay-sur-Seine. À Drancy, des émeutiers ont utilisé un camion pour forcer l’entrée d’un centre commercial qui a été en partie pillé et incendié, indique une source policière. À Pantin, une vingtaine de jeunes habillés en noir, munis de mortiers d’artifice ont tiré en l’air ou en direction de la police, a constaté un journaliste de l’AFP. Un début d’incendie s’est déclaré à la mairie de Clichy-sous-Bois. Treize bus du dépôt de la RATP d’Aubervilliers ont été incendiés. «La protection des bâtiments publics a été la priorité», a admis cette source.

Des incidents partout en France

667 interpellations

Une nouvelle cellule de crise

Des échauffourées à Bruxelles

Des échauffourées impliquant des jeunes ont eu lieu jeudi soir à Bruxelles après des appels au rassemblement lancés via les réseaux sociaux en réponse au décès du jeune Nahel, tué mardi par un policier en France. «Dans plusieurs communes, des jeunes se rassemblent et jouent au chat et à la souris avec les forces de l’ordre», a résumé la police de Bruxelles-Capitale Ixelles. Vingt-sept personnes ont fait l’objet d’une arrestation administrative, parmi lesquelles 24 mineurs d’âge. Deux mineurs ont en outre fait l’objet d’une arrestation judiciaire. Les tensions ont notamment eu lieu autour du quartier Anneessens, où la police s’est rendue sur place en nombre, et près de la gare du Midi.