Nouvelles alertes à la bombe: 14 aéroports français concernés

Quatorze aéroports régionaux ont été visés vendredi matin par des alertes à la bombe , et trois évacués, selon des sources concordantes, provoquant une troisième journée consécutive de perturbations dans le transport aérien français à l’orée des vacances de la Toussaint.

Quels sont les aéroports concernés?

Selon des sources aéroportuaires, 14 plateformes régionales sont concernées, dont deux ont été évacuées, Bordeaux et Béziers. Outre ces deux aéroports, Lille, Beauvais, Tarbes, Nantes, Brest, Toulouse, Carcassonne, Lyon-Bron, Pau, Nice, Biarritz et Rennes ont reçu des messages menaçants. Ce dernier aéroport a lui aussi fait l’objet d’une évacuation «par mesure de précaution», a ensuite indiqué la préfecture d’Ille-et-Vilaine: «de manière à lever le doute, les forces de l’ordre et une équipe cynotechnique sont sur place».