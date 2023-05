Plus de 40 pompiers mobilisés pour sortir une femme de 391 kilos de son appartement

L’évacuation de son domicile d’une femme obèse a mobilisé mercredi des moyens importants et inédits à Stenay, où une quarantaine de sapeurs-pompiers ont notamment été à pied d’œuvre, a-t-on appris auprès de la préfecture de la Meuse. La femme nécessitait d’être évacuée pour recevoir des soins d’urgence en milieu hospitalier.

Une intervention unique en France

«Une intervention de ce type, avec un tel niveau de complexité, n’est jamais arrivée en France», a indiqué Bernard Burckel, directeur de cabinet du préfet de la Meuse, à France 3 Lorraine. Selon les médias locaux la femme pèse 391 kilos. Outre des infirmières et des médecins, l’opération a mobilisé dix gendarmes et 40 sapeurs-pompiers, dont certains de l’unité spécialisée dans les opérations de sauvetage en milieu périlleux (GRIMP) ainsi qu’une ambulance bariatrique, spécialement équipée pour les personnes de forte corpulence et venue de Belgique.