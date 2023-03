Pourquoi la population mondiale pourrait entamer son déclin plus tôt que prévu

Depuis le milieu du XXe siècle, le monde connaît une croissance démographique massive : entre 1950 et 2020, la population mondiale aurait triplé, selon les chiffres des Nations unies. Si cette croissance s’est généralement ralentie depuis un certain temps, ce n’est pas le cas dans toutes les régions.

Deux scénarios

2. Dans le second scénario, ce pic pourrait être atteint dix ans plus tôt, à condition qu’une plus grande attention soit accordée à la réduction de la pauvreté et à l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans ce cas, la Terre ne compterait plus que 6 milliards d’habitants en 2100.