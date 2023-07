Procès des attentats à Bruxelles: pourquoi Smail Farisi est totalement blanchi ?

De quoi est-il accusé?

Quelle était sa défense?

- C’est un succès pour une défense quelque peu perturbée par le décès inopiné, en plein procès, de son avocat principal, Me Sébastien Courtoy. Me Michel Degrève, qui avait repris ce rôle, et ses co-plaideurs Fabian Lauvaux et Cassandra Steegmans avaient rappelé en plaidoirie que leur client avait déjà été acquitté pour des faits similaires au procès correctionnel dans l’enquête belge sur les attentats à Paris, et que seule la période infractionnelle différait entre les deux dossiers.