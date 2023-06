Quatre morts dans un incendie causé par des batteries de vélos électriques

Quatre morts et deux blessés graves

Le feu a pris durant la nuit dans une petite boutique d’entretien de vélos et trottinettes électriques au rez-de-chaussée d’un immeuble, au pied duquel jonchait mardi un amas impressionnant de deux-roues noircis, d’après une photo postée par les pompiers de New York sur leur compte Twitter officiel. Lors d’un point presse sur place, dans le quartier de Chinatown à Manhattan, la cheffe des pompiers de la ville, Laura Kavanagh, a communiqué un bilan de quatre morts et deux blessés graves. «Il est tout à fait clair que cela a été causé par des batteries au lithium-ion et des vélos électriques», a-t-elle ajouté, précisant que le magasin avait déjà été épinglé pour des violations des règles de sécurité.