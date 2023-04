Qu’est-ce que «Benadryl challenge» sur Tiktok qui a conduit à la mort d’un ado?

En quoi ça consiste?

Le «Benadrylchallenge» met au défi les participants d’ingérer de grandes quantités d’antihistaminique et ce, afin de provoquer des hallucinations.

Les antihistaminiques, conçus pour lutter contre diverses allergies, sont bien souvent en vente libre dans les pharmacies. Mais consommés à dose excessive, cela peut entraîner «de graves problèmes cardiaques, des convulsions, le coma ou même la mort», rappelle la FDA (Food and Drug Administration).

Qu’est-il arrivé à Jacob?

Justin, le père de Jacob, raconte que son fils était avec ses amis le week-end dernier lorsqu’il a voulu relever ce défi. Ses copains l’ont filmé alors qu’il avalait une à une des pilules anti-allergies. Au total, Jacob en a ingéré plus de dix.

Transporté à l’hôpital en urgence, l’ado a été placé sous respirateur. Les médecins ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour le sauver. Malheureusement, le garçon est décédé six jours plus tard.

«Je veux que tout le monde sache pour mon fils. Désormais, mon unique but dans la vie sera de faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais», a déclaré Justin. Le père brisé appelle le législateur à renforcer les règles d’achat pour les antihistaminiques, et Tiktok à renforcer sa protection envers les mineurs.