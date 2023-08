Retours de vacances: Bison Futé voit rouge samedi et s’inquiète de la chaleur!

33 à 37 ºC

Météo-France annonce ainsi des maximales «de 33 à 37ºC avec localement des pointes à 38ºC en PACA, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées». Les fortes chaleurs «s’annoncent durables et intenses avec des valeurs parfois supérieures à 40ºC sur le Sud-Est à partir de dimanche».

Une circulation difficile…

La circulation sera difficile samedi sur tout le territoire dans le sens des retours, et en particulier sur les autoroutes A7, A9 et A10, ainsi que la nationale N165 (Quimper-Nantes).

Bison Futé conseille ainsi de rejoindre ou traverser l’Ile-de-France avant 14H00, mais aussi d’éviter l’autoroute A7 entre Orange et Lyon de 15H00 à 20H00, l’A9 entre Narbonne et Montpellier de 11H00 à 17H00 et entre Montpellier et Orange, de 11H00 à 18H00, notamment. Il s’attend à un trafic très soutenu dans le tunnel du Mont Blanc vers l’Italie de 12H00 à 22H00.