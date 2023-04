Sous les balles au Soudan, un père dit à ses enfants que c’est comme une partie de «cache-cache»

La famille de Munzir Salman était chez elle, dans la capitale Khartoum, lorsque deux groupes militaires actuellement en guerre ont commencé à se tirer dessus de part et d’autre de sa maison, révèle plusieurs médias britanniques.

«J’ai essayé d’en faire un jeu»

Ce n’est pas la première fois que cet homme de 37 ans doit faire face à des coups de feu. «Je suis un père célibataire de trois enfants, donc je devais rester calme pour eux. J’ai dû leur dire que c’était comme un jeu de cache-cache», confie Munzir Salman. «C’était une expérience qu’ils n’avaient jamais vécue auparavant, c’était très effrayant mais j’ai essayé d’en faire un jeu pour eux. (…) J’ai expliqué le danger avant d’essayer de faire comme Tom et Jerry où les gens à l’extérieur étaient Tom et nous étions Jerry», ajoute le père de famille.

M. Salman, qui a la double nationalité britannique et soudanaise, a vécu au Soudan jusqu’à l’âge de 10 ans avant de déménager à Toxteth, à Liverpool, où il a vécu pendant 16 ans. Il a ensuite déménagé à Dubaï avant de retourner au Soudan en 2013 où il a eu ses trois enfants. Sa femme est décédée en 2020 lors de la pandémie de coronavirus.

La famille évacuée

De nombreux ressortissants étrangers ont été évacués du Soudan en raison du conflit. Des opérations d’évacuation difficiles et risquées. Munzir Salman en fait partie. Il a été rapatrié au Royaume-Uni avec ses trois enfants, Siddig, 11 ans, Shaden, huit ans et Yasmin, six ans.