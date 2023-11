Terribles images au Canada: une voiture explose en pleine course et coûte la vie à deux personnes (vidéo)

«Il n’y aucune preuve à ce stade qu’il s’agisse d’une activité terroriste», a déclaré à la presse la gouverneure de l’Etat de New York Kathy Hochul, à Niagara Falls, ville à cheval sur la frontière entre les deux pays d’Amérique du Nord.

Dépêchée sur place, à des centaines de kilomètres au nord de la ville de New York, la cheffe de l’exécutif régional a parlé d’un «incident horrible, d’un accident (de voiture), d’une explosion (…) mais à ce stade pas de lien terroriste avéré».

Elle a confirmé la mort des deux personnes qui étaient dans la voiture au niveau du Rainbow Bridge entre les Etats-Unis et le Canada.

Un accidnt de voiture?

D’après des sources sécuritaires et un témoin cités par des médias américains ainsi qu’une vidéo du compte X (ex Twitter) des autorités frontalières américaines, une voiture circulait à vitesse très élevée vers la frontière, avant de littéralement s’envoler, de percuter une rambarde ou une barrière de sécurité et d’exploser.