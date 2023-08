Treize enfants sauvés des griffes d’un réseau de pédophiles

Dix-neuf hommes ont été inculpés et 13 enfants australiens ont été sauvés à la suite d’une enquête sur un réseau sophistiqué d’abus d’enfants en ligne, a indiqué mardi la police fédérale australienne.

Des enfants victimes d’abus

Son enquête a débuté en 2022, lorsque la police fédérale américaine, le FBI, a partagé des informations sur des membres australiens d’un réseau peer-to-peer qui auraient échangé du matériel pédopornographique sur le dark web. D’après la police australienne, ces personnes utilisaient des logiciels pour partager anonymement des fichiers, discuter sur des forums de discussion et accéder à des sites web au sein du réseau. Certains enfants qui ont été sauvés ont été directement victimes d’abus, tandis que d’autres ont été retirés du réseau par mesure de précaution.

Collaboration internationale

L’enquête, dont le nom de code est «Opération Bakis», n’a été possible que grâce à l’étroite collaboration entre les polices fédérales américaine et australienne, a insisté la commandante de cette dernière, Helen Schneider. «Visionner, distribuer ou produire du matériel pédopornographique est un crime horrible, et les efforts déployés par ces auteurs présumés pour éviter d’être découverts les rendent particulièrement dangereux», a-t-elle alerté.