Un accident de bus fait au moins 21 morts à Venise: les premières images révélées (vidéo)

«Le bilan, provisoire, fait état d’au moins 21 victimes et de plus de 20 personnes hospitalisées, dont beaucoup sont dans un état très grave», a annoncé Luca Zaia, le gouverneur de la région Vénétie, dont Venise est la capitale, déplorant «une tragédie aux proportions énormes». Des premières images viennent d’être diffusées.

Un bilan provisoire

Parmi les victimes se trouvent des «touristes ukrainiens», a indiqué à l’AFP un porte-parole de la mairie, mais aussi des Allemands et des Français, selon l’agence Ansa. Trois Ukrainiens, un Croate, un Allemand et un Français comptent parmi les blessés, a précisé le porte-parole à l’AFP. «L’accident a également impliqué quelques mineurs», a fait savoir le gouverneur de Vénétie sur Facebook.

L’identification des personnes décédées était toujours en cours dans la nuit de mardi à mercredi et les pompiers s’affairaient auprès de la carcasse du bus carbonisé, renversé sur le toit, a constaté un photographe de l’AFP sur la scène de l’accident, entre Mestre et Marghera, deux localités sur la terre ferme faisant partie de la commune de Venise et donnant sur sa célèbre lagune. Le bilan pourrait s’aggraver car les sauveteurs attendaient le refroidissement des batteries du véhicule hybride – électrique / méthane – pour pouvoir le déplacer et s’assurer qu’aucune autre victime ne se trouvait dans les décombres.