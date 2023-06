Un banc pour encourager l’allaitement en public

En France, allaiter en public s’avère compliqué, même en 2023. D'après plusieurs sondages réalisés ces dernières années, les femmes se sentent obligées d’user de stratagèmes, voire de se cacher, pour donner le sein à leur enfant en public. Tout cela afin d'éviter de s’attirer des regards réprobateurs ou des commentaires désobligeants de la part des passants. Pour remédier à cette situation, l’entreprise britannique Elvie a conçu un banc spécifiquement pour permettre aux parents d'allaiter en public Tout a été pensé pour un confort optimum : accoudoir, coussin à langer… et même quelques jouets pour que les enfants puissent se divertir après la tétée !

On pourra voir ce banc à Paris le 19 juin, au Champ de Mars (VIIᵉ arrondissement) et au Jardin des Tuileries (Iᵉʳ arrondissement) et le 20 juin à Hôtel de Ville et dans la rue du trésor (IVᵉ arrondissement). Le but de cette opération ? Combattre les tabous autour de l’allaitement en public "pour mettre en avant le caractère naturel de cette pratique". Mais aussi enclencher "une conversation importante sur la façon dont l’allaitement et le tirage de lait devraient être acceptés partout à travers la France”, précise l’entreprise dans un communiqué.