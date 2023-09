«Un de ses enfants dormait sur un pouf», une influenceuse mère de famille arrêtée pour maltraitance infantile

Ruby Franke et sa partenaire de travail Jodi Hildebrandt ont été arrêtées mercredi à Ivins, dans le sud de l’État de l’Utah après qu’un enfant chétif et affamé a été recueilli par le voisinage, a annoncé la police locale.

Malnutrition et blessures

«Le mineur apparaissait émacié et souffrant de malnutrition, avec des blessures ouvertes et du scotch de travaux autour des extrémités. Le mineur demandait de la nourriture et de l’eau», détaillent les autorités dans un communiqué. Un autre mineur «dans des conditions physiques similaires de malnutrition» a été retrouvé par les policiers dans la résidence. Les deux enfants ont été transportés à l’hôpital.