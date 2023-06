Un mariage vire au drame: 10 invités décèdent dans un terrible accident

Dix personnes ont été tuées dans l’accident d’un autobus qui transportait des invités de retour d’un mariage dans la région viticole du Hunter, au nord de Sydney, a annoncé lundi la police australienne. Plus d’une vingtaine de passagers ont été transportés à l’hôpital, un dans un état «critique» et les autres dans un état «stable», a précisé la police.

Une photo quelques heures avant le drame

Le conducteur en garde à vue

Le conducteur de l’autobus, âgé de 58 ans, a été soumis à des tests de dépistage à l’hôpital et a été arrêté et placé en garde à vue au poste de police de Cessnock, situé à proximité, a indiqué une responsable de la police, Tracy Chapman, sans préciser si ces contrôles s’étaient révélés ou non positifs. Il coopère à l’enquête et «à ce stade, aucune charge n’a été retenue», a-t-elle précisé.