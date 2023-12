Un ovni est entré en Pologne ce matin: «L’objet est arrivé depuis la frontière avec l’Ukraine»

La Pologne, membre de l’Otan, a affirmé vendredi qu’un objet volant non identifié (Ovni) est entré dans son espace aérien depuis l’Ukraine, un incident qui pourrait être lié à la vague des frappes russes menées contre son voisin.

Il a été suivi par un radar puis il a disparu

Le commandement opérationnel a déclaré dans un communiqué que l’«objet non identifié» avait été suivi par radar «depuis le moment où il a franchi la frontière jusqu’au point où le signal a disparu». Cela s’est produit «dans la matinée» et «toutes les forces et les moyens à la disposition ont été activés», selon ce texte. Selon le colonel Goryszewski, une recherche est menée à l’endroit où le signal radio a été perdu.