Un rappeur russe condamné pour «propagande homosexuelle» après être apparu avec une chaussette comme cache-sexe

Une enquête criminelle ouverte après une soirée «Almost Naked»

Le scandale a été déclenché par l’apparition cette semaine sur les réseaux sociaux de personnalités de l’industrie du spectacle russe en lingerie ou dans des costumes osés, menant à l’arrestation d’un rappeur, à des appels au boycott et à l’ouverture d’une enquête criminelle.

Face à ces réactions, dans une société russe de plus en plus crispée par le conflit en Ukraine, l’organisatrice de l’événement Anastassia Ivleïeva a publié une vidéo d’excuses en larmes. «Je voudrais vous demander, à vous les gens, une seconde chance… Si la réponse est non, alors je suis prête pour mon exécution publique», a-t-elle déclaré mercredi.