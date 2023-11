Un sauvetage héroïque: Un homme coincé sur le toit d’un immeuble en feu doit son salut à une grue (vidéo)

Quel incroyable sauvetage! Ce jeudi 23 novembre en fin de matinée, un violent incendie s’est déclaré au sommet d’un immeuble de 16 étages situé en plein centre-ville de Reading, en Angleterre. Les pompiers ont ainsi été appelés ce matin à 11h38 pour un incendie sur ce bâtiment en construction. Sur le toit, un ouvrier s’est retrouvé coincé alors qu’il était entouré par d’immenses flammes. Mais plus de peur que de mal pour lui! Grâce à beaucoup de sang-froid et une réaction rapide, il a été sauvé par une grue. On vous raconte!

Sauvé grâce à une nacelle de fortune et une grue

Un de ses collègues a eu la brillante idée d’utiliser une nacelle du chantier pour tirer le malheureux ouvrier des flammes de plus en plus menaçantes. Sur la vidéo à découvrir ci-dessous, vous constaterez que l’homme pris au piège a hésité un instant avant de monter à bord de la nacelle qui a été mise en place par la grue de son collègue. La nacelle a ensuite décollé du bâtiment et la grue l’a déposé en lieu sûr.

Alors que les pompiers œuvraient toujours pour éteindre l’incendie qui dégageait une épaisse fumée noire dans toute la ville, il a été demandé à la population «d’éviter la zone dans la mesure du possible et de fermer les fenêtres et les portes».

Plus de peur que de mal finalement puisque le porte-parole du service de secours a déclaré: «Je peux confirmer que nous avons emmené deux personnes à l’hôpital royal du Berkshire pour une évaluation plus approfondie et un traitement pour l’inhalation de fumée, aucun d’entre eux n’étant dans un cas grave».

«C’était assez terrifiant»

Steve Reynolds, qui travaille dans un bâtiment situé à 100 mètres de l’endroit où l’incendie s’est déclaré, a témoigné au micro de la BBC. «J’ai vu un nuage noir s’élever dans le ciel et une boule de flammes apparaître, et tout d’un coup, j’ai vu qu’un homme était coincé. Il y avait des morceaux de verre qui tombaient du côté du bâtiment et il était complètement exposé là-haut. Tout à coup, une grue est apparue sur la gauche, avec un chariot dessus, et ils l’ont descendu… il est monté dedans et ils l’ont sorti de là. Tous les travailleurs sur le terrain ont applaudi à tout rompre. C’était assez terrifiant».

Si la cause de l’incendie n’est pas encore établie, ce n’est pas la première fois que cet immeuble prend feu… En effet, il avait déjà subi pareil sort en juillet dernier. Espérons que l’expression «jamais deux sans trois» ne s’applique pas cette fois…