Une dispute pour des cadeaux de Noël vire au drame: un ado de 14 ans tue sa sœur

Il tue sa sœur de 23 ans

Les deux frères s’étaient déjà querellés un peu plus tôt dans la journée au sujet des cadeaux lors d’une sortie shopping en famille, rapporte CBS News sur base d’informations émanant de la police. La dispute s’est ensuite poursuivie chez leur grand-mère, qui réside à Largo (ouest de la Floride). L’adolescent de 14 ans aurait pointé une arme semi-automatique sur la tête de son frère aîné et aurait menacé de le tuer. Au vu de la situation, un oncle est parvenu à séparer les deux frères et à faire sortir le plus jeune du domicile de la grand-mère. À l’extérieur, l’adolescent de 14 ans est tombé sur sa sœur de 23 ans, assise dehors avec son enfant. Celle-ci lui aurait alors demandé de mettre fin au différend.