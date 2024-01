«Une épidémie de criminalité organisée transfrontalière»: le chef d’Interpol met en garde

L’organisation Interpol met en garde contre une augmentation de la criminalité internationale. «Nous sommes confrontés à une épidémie sans précédent de criminalité organisée transfrontalière», a déclaré le chef d’Interpol, Jürgen Stock.

«Plus puissants, plus influents, plus dangereux et plus violents»

L’Allemand souligne que les groupes criminels opérant à l’échelle mondiale deviennent «plus puissants, plus influents, plus dangereux et plus violents». La lutte contre la criminalité organisée est une tâche qui incombe à l’ensemble de la société. «La stabilité de notre communauté est en jeu.» En outre, les pays et les régions ne peuvent pas faire face seuls à la crise de la sécurité, a-t-il pointé.