Une prof menacée à Paris après avoir montré un tableau de nu: «On se sent en danger»

Les faits se sont déroulés le 7 décembre dernier. Cette prof de français du collège Jacques-Cartier, à Paris, a montré à ses élèves de 6e primaire une toile du XVII siècle du peintre Giuseppe Cesari, intitulée «Diane et Actéon». Elle illustre une scène de la mythologie, tirée des Métamorphoses d’Ovide, et représente Actéon surprenant la déesse Diane au bain avec ses nymphes. Cette œuvre renvoyait vers des textes étudiés au programme.

Les élèves «choqués»

Diffamation

Plus tard dans la journée, on apprendra qu’il s’agissait d’une tentative de diffamation pure, indique BFMTV. Mais les rumeurs ayant déjà circulé, plusieurs parents d’élèves «révoltés» s’en sont pris à l’enseignante et au directeur de l’école. Les élèves ont quant à eux présenté leurs excuses à l’enseignante.