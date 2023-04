Voici comment fonctionnera Tempo, un nouvel outil spatial super-puissant pour mesurer la pollution humaine

Cet outil scientifique, baptisé TEMPO , doit permettre de suivre la diffusion des polluants de façon bien plus précise que jusqu’ici, depuis leur source émettrice et tout au long de leur propagation par le vent.

Les applications sont multiples : améliorer les alertes aux habitants en cas de mauvaise qualité de l’air, mieux déterminer les endroits où de nouveaux détecteurs doivent être installés au sol, ou encore aider la recherche sur l’impact des polluants atmosphériques sur la santé. Mais aussi suivre la pollution provoquée par les incendies, de plus en plus fréquents à cause du réchauffement climatique.