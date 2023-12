Apporter une tarte aux fraises comme dessert: un code secret pour une soirée échangiste?

«L’hôte arrive avec le dessert, nue sous son tablier»

En 2019, nos confrères de 20 Minutes avaient déjà abordé cette légende urbaine. «Dans mon village, on a toujours raconté que si on apportait une tarte aux fraises chez un couple, on était OK pour s’échanger», témoignait une trentenaire. «Des amis d’amis auraient déménagé et ne connaissaient personne. À la sortie de l’école des enfants, une maman aborde une femme et discute avec elle plusieurs fois jusqu’à l’inviter à dîner. Elle lui précise qu’il faut qu’elle rapporte une tarte aux fraises. En insistant bien! Alors, l’amie de mon amie trouve ça bizarre et rapporte une tarte aux fraises… Et à la fin de la soirée, l’hôte arrive avec le dessert, nue sous son tablier», racontait une autre internaute.