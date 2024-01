Votre ex est soudainement réapparu.e pendant les fêtes? Ce phénomène a un nom!

11% des célibataires en ont été victimes

Selon une étude du site de rencontres eharmony, relayée, entre autres, par The Independent, sur 4.000 adultes britanniques célibataires interrogés, 11% affirment avoir été victimes de «Marleying», tandis que 8% admettent avoir eux-mêmes contacté un ex. Selon les résultats, la veille de Noël est la date à laquelle nous sommes le plus susceptibles de recevoir un SMS d’un ex.