Les hommes qui ont un smartphone Android sont-ils vraiment moins séduisants?

Dans une vidéo devenue virale sur TikTok et ensuite relayée en masse sur le réseau social X, un vidéaste demande à plusieurs femmes leur avis sur les hommes qui possèdent un smartphone Android. Par rapport à ceux qui ont un iPhone, elles sont alors beaucoup à estimer qu’il s’agit d’un «downgrade», que c’est «horrible», que «leurs photos Instagram vont être moches» et que ce sont généralement des geeks. «Vous êtes moins séduisant avec un smartphone Android», conclut l’une des jeunes femmes interrogées.

L’iPhone, un atout séduction?

C’était sans doute le but, la vidéo a suscité des milliers de réactions. Il faut dire qu’elle a été tournée aux États-Unis où l’iPhone est roi et où il surclasse Android depuis 2010. Rappelons aussi qu’Apple est une marque américaine. Au-delà de cette petite vidéo qui n’a rien de très scientifique, des chercheurs se sont déjà intéressés de manière très sérieuse à la manière dont sont perçus les possesseurs d’iPhone et de smartphones Android, notamment sur les applications de rencontres. Et les résultats sont toujours surprenants.