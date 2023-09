C’est quoi le coregasm, cet orgasme provoqué par vos abdos?

Le «coregasm», c’est quoi?

Un «coregasm» est un terme informel utilisé pour décrire l’expérience d’atteindre l’orgasme pendant ou après un exercice physique qui engage les muscles du «core» (noyau) du corps. Par «core», entendez donc les muscles abdominaux, pelviens, et lombaires. Les exercices qui sollicitent ces muscles ou même les exercices de levage de poids, peuvent parfois provoquer cette sensation chez certaines personnes. On parle de 10% de la population .

Tous logés à la même enseigne?

Absolument pas. Il est important de noter que l’expérience d’un coregasm peut varier d’une personne à l’autre , et tout le monde ne la ressent pas pendant l’exercice. Les mécanismes exacts derrière le coregasm ne sont pas entièrement compris, mais il est probablement lié à la stimulation des muscles du plancher pelvien et à l’augmentation du flux sanguin dans la région génitale pendant l’exercice.

Pourquoi en sait-on si peu?

Parce qu’il est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, et que la science s’est moins penchée sur ce type de phénomènes. Ce type d’orgasme involontaire est encore très peu connu et étudié, mais cela pourrait bientôt changer, puisque les #coregasm ont été employés 80 millions de fois sur Instagram et TikTok depuis peu.