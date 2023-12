Cette application permet de renforcer 80% des couples et de mieux communiquer

L’amour peut-il résister au temps, aux problèmes du quotidien, voire aux grands bouleversements? S’il est impossible d’apporter une réponse générale à cette vaste question, il semble en revanche plus probable de tenter d’assainir, voire d’améliorer, sa relation amoureuse pour la faire résister à ce genre d’épreuves. Si certains privilégient la thérapie de couple pour y parvenir, d’autres se tournent aujourd’hui vers des méthodes plus accessibles, et parfois même plus ludiques. Il existepar exempleune foule d’applications mobiles développées dans le même but.

«Une application que les couples aimeraient intrinsèquement utiliser»

C’est justement l’objet de la recherche de Ronald Rogge, professeur agrégé de psychologie à l’université de Rochester, aux États-Unis, qui a codéveloppé avec Khadesha Okwudili, une ancienne étudiante de la même université, une application exclusivement basée sur la relation de couple. «Notre objectif premier était de créer une application que les couples aimeraient intrinsèquement utiliser, qui gagnerait naturellement en popularité et dont la portée s’étendrait ainsi organiquement», souligne Ronald Rogge, qui œuvre sur la problématique des relations amoureuses et des familles depuis près de trente ans, dans un communiqué.

Des milliers de questions pensées pour un large éventail de couples

L’application en question, intitulée Agapé, est le fruit d’une réflexion personnelle de la part de Khadesha Okwudili. Atteinte d’un trouble grave, la jeune femme décide de s’ouvrir davantage à son entourage par peur de mourir. «Au fil du temps, j’ai réalisé que même si ma santé se détériorait, mes relations commençaient à s’épanouir comme jamais auparavant», explique-t-elle. Résultat: une application relationnelle avec des milliers de questions pensées pour un large éventail de couples. Publiée dans le Journal of Family Psychology, l’étude pilote réalisée sur ce programme montre aujourd’hui qu’il a permis à une majorité de couples d’améliorer leur relation de façon significative, et ce en un mois d’utilisation seulement.

Testée auprès de 405 couples

Ces travaux ont été menés auprès de 405 couples, majoritairement hétérosexuels (91%) et âgés entre 20 et 30 ans (84%), dont la relation datait en moyenne de 4,6 ans. La plupart des couples ’testés’ étaient globalement satisfaits de leur relation amoureuse, mais près d’un tiers ne l’étaient en revanche pas du tout. L’objet était donc simplement d’expérimenter cette application qui envoie aux couples inscrits des questions quotidiennes, parmi lesquelles «Qu’est-ce que votre partenaire a fait la semaine dernière qui vous a fait rire?», «Décrivez un moment au cours duquel vous avez été reconnaissant d’avoir votre partenaire à vos côtés», ou encore «Quelles compétences uniques votre partenaire pourrait-il avoir pour survivre à une apocalypse de zombies?». L’idée étant de permettre aux deux partenaires de répondre, puis de les autoriser à voir la réponse de l’autre, afin de… communiquer.

Une amélioration de la relation dans 80% des cas

Les résultats de cette expérimentation semblent sans appel, puisque 80% des participants ont observé une amélioration de leur relation amoureuse. Non seulement les principaux concernés ont fait état d’une baisse des défauts, ou caractéristiques négatives, perçus dans leur relation, mais ils ont également noté une hausse de la satisfaction et de l’engagement dans leur couple. Ce n’est pas tout, puisque sept participants sur dix ont déclaré une amélioration de leur bien-être et une diminution des symptômes dépressifs. Les deux chercheurs précisent par ailleurs que les couples les plus investis dans l’application, qui ont donc répondu à davantage de questions, sont ceux qui ont noté une plus grande amélioration dans leur relation.

«La connexion avec les autres est un besoin psychologique fondamental»

S’il ne s’agit que d’une étude pilote, les deux auteurs, qui sont également – précisons-le – actionnaires de la société à l’origine de l’application, se réjouissent de ces premiers résultats. Ils envisagent d’ailleurs déjà de l’élargir aux relations familiales et amicales. «L’utilisation de l’application avec un plus grand nombre de personnes dans votre vie est susceptible d’avoir des avantages individuels encore plus importants, car nous savons que la connexion avec les autres est un besoin psychologique fondamental», conclut Ronald Rogge. Que vous utilisiez cette application ou l’une des nombreuses autres qui existent sur cette problématique, les résultats de ces travaux montrent avant tout l’importance d’ouvrir la discussion et de communiquer dans le calme, loin du tumulte du quotidien.