Connaissez-vous la position de l’arche dorée, inspirée de… McDonald’s?

Surnommée ainsi à cause de son apparence qui ressemble comme deux gouttes d’eau au logo de l’enseigne McDonald’s, la position de l’arche dorée sera parfaite pour réchauffer vos soirées lors de l’hiver qui arrive. Voici comment l’adopter au plus vite.

Comment on fait?

Avant toute chose, asseyez-vous au sol, jambes écartées. Votre partenaire devra ensuite s’installer face à vous, votre buste entre ses jambes. «Une bonne façon d’entrer dans l’arche dorée est de commencer par une étreinte, les jambes du partenaire pénétré reposant sur celles du partenaire pénétrant», a déclaré Gregory Kilpatrick, sexologue, dans une interview accordée à Men’s Health, «Pour certaines personnes, la pénétration sera plus facile à ce stade. Pour d’autres, la pénétration sera plus facile lorsque le partenaire pénétré se penchera en arrière et posera ses chevilles sur les épaules de son partenaire».

Pourquoi c’est cool?

Comme l’explique Cosmopolitan: «La position de l’arche dorée permet une pénétration vaginale ou une pénétration anale profonde et un accès facile aux zones érogènes, augmentant ainsi le plaisir sexuel pour les deux partenaires». Cette position permet d’explorer de nouvelles sensations et se décline à l’infini pour votre plus grand plaisir.

À lire aussi Voici la fréquence idéale pour parler de sexe avec votre partenaire

Un coup de pouce?

Neon Mag recommande de positionner un coussin sous les fesses de la personne pénétrée, «ce qui va rendre la position plus confortable et favoriser la pénétration».Ce n’est pas tout. «Vous pouvez vous adosser à un oreiller ferme ou à une tête de lit pour libérer vos mains et vous permettre d’autostimuler votre pénis ou votre clitoris», suggère le sexologue à la personne qui sera pénétrée. Il n’y a plus qu’à essayer désormais.