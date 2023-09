Côte-à-côtisme: c’est quoi cette pratique considérée comme du libertinage soft?

La sexualité évolue et les pratiques aussi. Par exemple, le BDSM (Bondage, Discipline, Sado-Masochisme) attire de plus en plus de Belges. Le libertinage semble aussi avoir le vent en couple et est considéré par certains et certains comme une façon de pimenter sa vie sexuelle.

Mais connaissez-vous le «côte-à-côtisme»? Cette pratique sexuelle est souvent considérée comme une variation «soft» du libertinage. Entendez par là qu’il y a deux couples dans la pièce qui s’adonnent à des pratiques sexuelles, mais ils ne se mélangent et ne se touchent pas entre eux.

Le côte-à-côtisme, c’est quoi?

Le côte-à-côtisme consiste donc à faire l’amour avec son ou sa partenaire, en présence d’un ou de plusieurs autres couples qui font de même. «Le côte-à-côtisme fait partie des pratiques du libertinage. À la différence de l’échangisme, il n’y a aucun contact entre les couples », explique à Cosmopolitan Nathalie Giraud Desforges, thérapeute de couple et sexothérapeute. Selon elle, c’est une manière pour certains couples de s’essayer au libertinage, une première étape en quelque sorte. «Il est moins impliquant que l’échangisme, plus abordable, parce qu’il y a moins de possibilités de se faire du mal. Vous restez entre vous et ce qui se partage reste entre vous», précise-t-elle.

Quels sont les risques?

Si la pratique du côte-à-côtisme vous tente, il y a tout de même plusieurs choses à savoir. La sexothérapeute souligne qu’il y a un risque que votre partenaire «ne vous regarde plus et regarde ce qu’il se passe à côté ». L’autre risque est d’entrer dans la performance en se comportant aux autres couples et donc de laisse le plaisir et la complicité de côté.

Quelques conseils avant de se lancer

Avant de se lancer dans le côte-à-côtisme, Nathalie Giraud Desforges indique qu’il est primordial de bien en discuter et que l’envie et le désir soient présents et identiques du côté des deux partenaires. «Il faut en parler, mettre un cadre, se mettre d’accord sur ce qu’il se passe s’il y a un décalage de désir, si on veut passer du côte-à-côtisme au mélangisme ou à l’échangisme par exemple», conclut la spécialiste.

