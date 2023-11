Est-il possible d’augmenter la taille de son pénis?

Fin 2015, Statista Research Department a publié une étude intitulée «Taille moyenne du phallus en érection par pays en Europe 2015». Elle était d’ailleurs plutôt flatteuse pour les Belges puisqu’il arrivait sur la troisième marche du podium, à égalité avec l’Italie et les Pays-Bas, avec une taille moyenne de 15,74 cm. C’est assez loin derrière la Hongrie (16,51 cm) mais bien devant la France (14,47 cm), la Russie et le Portugal (13,2 cm), et la Roumanie (12,44 cm).

On parle d’un petit pénis lorsque celui-ci mesure moins de six centimètres au repos. On parle d’un micropénis lorsqu’il mesure moins de 5,2cm au repos, ce qui est très rare puisque 0,14% des hommes en possèdent un. Dans ce genre de circonstances, vous pourriez vouloir vous rendre chez le médecin afin de faire grandir votre organe. Et des techniques en ce sens existent, mais les études ont plutôt tendance à démontrer leur inefficacité, si ce n’est leur dangerosité.