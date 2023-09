Le masterdating ou quand sortir avec soi-même rend plus heureux

Le terme de masterdating est la contraction de deux mots anglais, “dating” (sortir avec quelqu’un) et “masturbate” (se masturber). Sur TikTok, le hashtag #masterdating compte plus de quatre millions de vues. Et lorsque l’on tape “solodate” dans la barre de recherche du réseau social, on tombe sur une ribambelle de vidéos de femmes allant dans des restaurants, des cinémas, librairies en leur propre compagnie. Aux Etats-Unis comme en France, les rencards solo se sont démocratisés. Pour vous faire une idée du phénomène le hashtag #solodate cumule 430 millions de vues.

Une nouvelle confiance en soi

Ce qui séduit la plupart des adeptes du masterdating est la sensation de contrôle. En organisant vos propres rendez-vous, vous êtes libre de choisir l’heure, l’endroit et le lieu qui vous conviennent. Vous pouvez choisir le restaurant, le café, la nourriture de votre choix. Vous pouvez opter pour un spa, aller au cinéma ou vous balader à vélo.

À lire aussi Quels sont les préservatifs et lubrifiants les plus naturels?

Le masterdating est une manière de renforcer votre confiance en vous. "Certains des plus grands gains proviennent de la croissance personnelle, car vous sortez de votre zone de confort, essayez de nouvelles choses et prenez le temps de réfléchir. Cela peut vous permettre de découvrir des choses que vous ne saviez pas sur vous-même et d'accroitre votre confiance en vous”, explique Tamara Cavenett, psychologue clinicienne, à Refinery29. En passant du temps avec soi-même, vous avez l’occasion d’explorer vos intérêts, vos passions et vos désirs. Pour ceux qui ont du mal à être seuls, cela peut également les aider à renforcer leur indépendance. Parfois, les interactions sociales fréquentes peuvent être source de stress. Le masterdating est donc l’occasion de vous ressourcer et de marquer une rupture avec le train-train quotidien.

À lire aussi Petit problème d’érection? Une sexologue révèle ses meilleures astuces

Attention au repli sur soi-même

Néanmoins, malgré ses nombreux bienfaits, les rencards solos peuvent occasionner un repli sur soi. “Les inconvénients potentiels incluent des sentiments de solitude, une perspective limitée et le fait de passer à côté d’expériences partagées”, explique Melissa Stone, experte en relations, à Glamour. Il est donc important d'alterner les moments de solitude et les interactions avec d'autres personnes. Elle poursuit : “C’est pourquoi, je suggère qu’en plus des rendez-vous en solo, il est important de faire l’effort de voir sa famille et ses amis et de passer du temps avec eux, car il est essentiel de trouver un équilibre entre le temps passé en solo et les interactions sociales pour éviter les inconvénients potentiels et garantir un mode de vie bien équilibré et épanouissant”.

Le cas de la sologamie

Si certains se complaisent dans les sorties solo, d’autres vont encore plus loin en se m ariant avec eux-mêmes. Depuis les années 90, la sologamie - ou le concept d’auto-mariage - a été largement médiatisée aux Etats-Unis. Quelques héroïnes de séries TV, dont les célèbres Carrie Bradshaw de “Sex and the City” et Sue Sylvester dans “Glee”, se sont auto-mariées. Un phénomène qui n’est pas réservé qu’aux femmes. En France, Jeremstar a lui aussi décidé de se dire oui en 2017.

En mai dernier, CNN consacrait un article à ce sujet, à partir du témoignage de quatre femmes qui se sont mariées avec elles-mêmes. Parmi elles, Danni Adams, une coach en image corporelle âgée de 30 ans, qui s’est mariée avec elle-même devant une quarantaine d’invités. Et cela ressemblait à un mariage tout ce qu’il y a de plus classique : neuf demoiselles d’honneur, lecture de vœux, parade jusqu’à l’autel, etc. Après son auto-mariage, Danni Adams s'est même offert une lune de miel au Mexique. Et bien sûr une alliance.

À lire aussi Une infection sexuellement transmissible «mangeuse de chair» se répand en Europe

“Ce qui me frappe dans cette tendance, c'est que de plus en plus de personnes réalisent qu'elles doivent prendre la responsabilité de leur propre bonheur - qu'elles peuvent avoir une vie satisfaisante et pleine de sens sans être en couple", déclare le thérapeute John Amodeo. Pour contredire les détracteurs de cette forme de mariage (non reconnue par la loi en France), qui accusent souvent les personnes auto-mariées de narcissisme, John Amodeo juge, au contraire, cet acte comme une forme saine de narcissisme. “Sans amour de soi, dit-il, les gens dépendent des autres pour se sentir dignes et utiles”.