Médecin ou prof de math ? Voici les métiers qui remportent le plus de matchs sur Tinder

On ne va pas se mentir, ce qu’on regarde en premier sur Tinder ce sont les photos. Mais en dehors du physique, un autre critère fait visiblement swiper les utilisateurs à droite: la profession. Selon une nouvelle étude réalisée par les applications de rencontres OkCupid et The League: Intelligent Dating, certains métiers font chavirer les cœurs. On te dit tout.

Les métiers qui matchent le plus

Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce ne sont ni les avocats, ni les professeurs qui figurent en tête de liste des professions les plus attirantes. Sur Tinder, ce sont les prestataires de soins de santé qui sont le plus likés. Cela va des neurologues aux infirmiers, en passant par les thérapeutes et travailleurs sociaux. Et non, ce ne sont pas les médecins mais bien les infirmiers qui occupent la première place. Selon l’enquête, qu’ils soient hommes ou femmes, ils ont environ 37% de chances en plus qu’un match débouche sur une conversation agréable.«En tant qu’infirmier, vous êtes chaque jour en contact avec de nombreuses personnes, généralement dans leurs moments les plus vulnérables. Cela fait de ces personnes de très bons interlocuteurs », explique la chercheuse et experte en rencontres en ligne Liesel Sharabi.

Les métiers qui matchent bien

Les personnes qui exercent une profession technique, qu’elles soient ingénieurs, ouvriers du bâtiment, ou électriciens récoltent, aussi beaucoup de likes. «Les personnes qui travaillent dans le secteur technique sont souvent douées pour communiquer et résoudre des problèmes», selon Michael Kaye, responsable du marketing et des communications chez OkCupid. Si on en croit l’étude, les professeurs et les personnes qui travaillent dans le secteur financier ont aussi plus de chances d’être swipés à droite. «Logiquement, notre préférence va à un partenaire qui nous offre de meilleures chances d’un avenir stable», explique le responsable marketing.

Les métiers qui matchent peu

Selon l’enquête, être politicien, athlète professionnel, influenceur, mannequin ou encore musicien réduit fortement tes chances de trouver l’amour sur une app. Les militaires, les serveurs, les policiers et les coiffeurs ne seraient par très populaires non plus sur Tinder.Mieux vaut peut-être ne pas renseigner son métier si on fait partie de cette liste…

