Quatre conseils pour faire l’amour quand il fait trop chaud

Selon les dernières prévisions météo, il faudra attendre lundi soir, voire mardi, pour avoir des températures plus respirables en Belgique. En attendant, dans les chambres à coucher, il fait chaud, très chaud parfois. Ces conditions ne sont pas toujours géniales pour dormir, mais aussi pour faire des galipettes. Voici donc quelques conseils rafraîchissant pour faire l’amour quand il faut chaud.

Adaptez vos positions

On connaissait le Kamasutra. Mais connaissez-vous le Summersutra? Comme son nom l’indique, il s’agit d’un petit guide compilant des positions sexuelles qui donnent moins chaud que d’autres. Optez ainsi pour la levrette plutôt que le missionnaire.

Changez d’endroit

Le meilleur conseil pour faire l’amour quand il faut trop chaud est d’en profiter pour quitter le lit. C’est l’occasion idéale pour (re)découvrir d’autres endroits un peu moins traditionnels. Dans le bain, sous la douche, sur le carrelage ou dans les bois (à l’abri des regards), il y a l’embarra du choix!

Ralentissez

Les fortes chaleurs peuvent aussi être l’occasion idéale de (re)découvrir le slow sex. Laissez de côté la performance physique. Rien ne sert de courir. Prenez le temps et ralentissez. Non seulement, cela vous permettra de moins transpirer, mais cela vous permettra aussi de redécouvrir vos corps et de trouver d’autres manières de se faire plaisir.