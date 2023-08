Sexe au boulot: pourquoi des collègues craquent?

C’est la rentrée, et vous allez peut-être revoir vos collègues que vous n’avez pas côtoyés depuis un moment. Vous remarquerez peut-être que certains sont plus heureux de se retrouver que d’autres, et pour cause: de plus en plus de personnes cèdent à la tentation de coucher avec un collègue. Pourquoi ce type de relations est si tentant et est-ce un problème? Metro s’est posé la question.