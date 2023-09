Si vous voulez jouir plus souvent, ne craquez pas sur les frites

Même s’il n’existe pas d’aliment miracle pour vous faire atteindre l’orgasme à tous les coups, certains aliments permettent d’améliorer le fonctionnement du corps et ainsi d’intensifier la réponse sexuelle alors que d’autres font l’effet inverse. «Pour peu que l’on soit un peu défaillant dans notre type d’alimentation, on va avoir peut-être plus de mal à fabriquer nos neurotransmetteurs, nos hormones qui sont à l’origine de l’élan de désir sexuel», explique la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc à Europe 1.

Bannir le gras

Une alimentation trop grasse, qui favorise la prise de poids, est à éviter si l’on veut atteindre des orgasmes plus intenses et plus fréquents. Si l’homme prend du ventre par exemple, il va fabriquer davantage d’hormones féminines, ce qui peut engendrer une baisse de la libido ou des problèmes d’érection. «L’accumulation de graisse dans le corps a un effet très néfaste sur les hormones sexuelles puisqu’elle les ‘mange’ en quelque sorte», explique le sexologue Gilbert Bou Jaoudé dans Destination santé. Le fromage est à éviter car il perturbe la production d’hormones naturelles à cause des hormones de synthèse qu’il contient, tandis que l’aspartame inhibe la libération de sérotonine.

Quels aliments privilégier?

Le plus important est d’essayer d’éviter une accumulation de graisse dans les artères. Car l’afflux de sang vers les organes érectiles est primordial pour ressentir du désir et du plaisir. Bref, la malbouffe est à proscrire. En plus de boucher nos artères et de nous faire grossir, elle nous prend aussi notre énergie à cause de son manque de vitamines et de minéraux.

Si vous voulez jouir mieux et plus souvent, tournez-vous vers les fruits rouges, la pastèque, les poissons gras, le chocolat noir, les avocats ou encore les asperges.Toutefois, il n’existe pas d’aliments miracles pour booster votre libido. L’idéal est de se faire plaisir avec une alimentation variée et équilibrée.

