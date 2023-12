Sortez de votre zone de confort: voici la tendance qui redéfinit les critères de rencontres amoureuses

Vous avez peut-être vu dernièrement des célébrités américaines comme Kylie Jenner ou Taylor Swift s’afficher au bras de partenaires complètement différents de leurs ex. Dans l’univers des rencontres, sortir avec quelqu’un à l’opposé de notre type habituel porte un nom: l’open casting. Cette tendance consiste à sortir de sa zone de confort et à élargir ses critères.

Chercher des personnalités complètement différentes

Lorsqu’il s’agit de rechercher l’amour, nous avons tous une liste de critères que notre partenaire doit absolument cocher. Mais une fois la relation entamée, nous réalisons que ces critères ne collent pas forcément avec ce que nous désirons réellement. Et à force de se tenir à cette fameuse liste, on tombe tout le temps sur le même type de personne – avec les mêmes qualités, mais aussi les mêmes défauts – avec qui nous n’avons pas réussi à construire une véritable relation.

Pour sortir de cette boucle, pourquoi ne pas essayer «l’open casting». Cette technique de «casting ouvert» consiste à rechercher des personnalités complètement différentes. L’idée est d’arrêter d’aller vers le même type de partenaire, et d’ainsi ne pas accumuler les mêmes échecs. Le psychologue Mark Travers, qui a analysé le phénomène pour Forbes, explique que le casting ouvert encourage à rester «ouverts aux surprises et aux découvertes concernant nos propres préférences. Il reflète le fait que nos désirs réels peuvent ne pas correspondre à nos préférences perçues et que nous ne savons pas toujours ce que nous recherchons chez un partenaire tant que nous ne l’avons pas vu. C’est pourquoi un casting ouvert peut parfois conduire à des relations plus gratifiantes et plus épanouissantes».