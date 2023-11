Voici comment savoir si votre partenaire simule un orgasme

Jambes tremblantes, yeux révulsés et gémissements. Ces signes montrent que votre partenaire est sur le point d’avoir un orgasme… ou pas. En effet, plus de 60% des femmes font parfois semblant, contre 30% des hommes . De quoi nous faire soupçonner que l’orgasme de notre partenaire était un faux. Heureusement, une étude de l’Université suédoise de Lund vient de démontrer qu’il existe un moyen de savoir si votre partenaire fait semblant au lit.

Peu de cris

Dans le cadre de l’étude, les psychologues suédois ont écouté les enregistrements de plus de 2.200 couples en plein ébats sexuels. Plus de 34 heures de porno audio comprenant des soupirs, des gémissements et même des conversations plus tard, ils semblent enfin avoir décelé ce qui différencie un vrai orgasme, d’un faux. «Si une femme crie très fort et prononce de longues syllabes, cela signifie qu’elle fait semblant », constatent les chercheurs. Au contraire, si le ton de voix varie et que des sons inattendus sortent de la bouche de votre partenaire, vous pouvez être sûr qu’il passe un bon moment.