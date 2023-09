Voici les 3 moments de votre vie où vous êtes le plus susceptible de rompre

1.La fin de la lune de miel

Le début de la relation est ce qu’on appelle la phase de « lune de miel ». Elle dure généralement entre six mois et un an et est synonyme de bonheur, d’insouciance et de papillons dans le ventre. Après cette période idyllique, le stress, l’ennui et les impératifs de la vie laissés de côté refont surface. C’est à ce moment-là que le couple est pour la première fois mis à l’épreuve. Si, face aux problèmes, les amoureux se rendent compte qu’ils sont incompatibles ou qu’ils n’ont pas la même vision des choses, le couple explose et c’est la fin de la relation.