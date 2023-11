Voici les quatre comportements à ne surtout pas avoir sur les applications de rencontres

Aujourd’hui pour trouver l’amour, il est plus que récurrent d’utiliser des applications de rencontres. Tinder, Bumble, Grinder… Il en existe des dizaines. Et on y retrouve tous types de profils. Mais qu’est-ce qui fait qu’on like une personne et pas la suivante? Voilà la question que l’anthropologue Helen Fisher s’est posée. En analysant les scanners cérébraux de 100 personnes, elle a pu mettre au point leurs circuits de l’amour et de l’attachement. Grâce aux conclusions obtenues, elle a déterminé ce qui fait chavirer le cœur des utilisateurs mais aussi ce qui les rebute.

Voici ses quatre conseils pour matcher sur les applis:

1.N’oubliez pas le principe d’une application de rencontres

«Il ne faut pas oublier que ces applications ne sont pas des applications de rencontres à proprement parler: tout ce qu’elles font, c’est vous présenter quelqu’un. Ensuite, c’est à vous que revient la décision de rencontrer cette personne dans la vraie vie » , explique la docteure. Ne vous limitez donc pas à une conversation virtuelle, faites le premier pas et invitez votre match à aller boire un café dans la vraie vie!

2.Ne restez pas trop longtemps sur la même appli

«Ne vous acharnez pas sur une application. Le cerveau est capable de faire un choix entre cinq et neuf possibilités au maximum», explique Helen Fisher. « Ensuite, se produit une surcharge cognitive, appelée le ‘paradoxe du choix’: vos pensées sont surchargées et vous ne parvenez plus à faire un choix». Ainsi, rien ne sert de rester actif sur Tinder pendant des mois.La spécialiste recommande même de quitter l’appli après avoir rencontré neuf personnes, que ce soit virtuellement ou en personne.

3.Ne vous arrêtez pas au physique

Si c’est la première chose qu’on observe sur les applis de rencontre, il est important de voir plus loin que l’apparence physique de son match. «Certaines données montrent que, plus on apprend à connaître quelqu’un, plus on l’apprécie », explique Helen Fisher. Vous en doutez? C’est pourtant ce que prouve l’étude «Singles in America» publiée chaque année par la spécialiste. Une des questions posée aux5.000 célibataires américains âgés de 18 à 98 ans est la suivante: «Avez-vous déjà rencontré quelqu’un que vous ne trouviez pas attirant au départ et dont vous êtes finalement tombé amoureux?». En 2022, 49% des participants répondaient positivement, un chiffre qui augmente chaque année. Voilà pourquoi la spécialiste recommande d’apprendre à connaître plus en profondeur au moins l’une de ces neuf personnes. Qui sait, vous pourriez tomber amoureux à force de vous côtoyer…

4.Ne vous précipitez pas

Finalement, pour trouver l’amour sur les applis, l’anthropologue recommande de prendre son temps. « Aujourd’hui, les gens prennent leur temps: les membres de la génération Z et les millennials se marient et ont des enfants plus tard que leurs parents. C’est une bonne chose, car ils ont le temps de découvrir qui ils sont, ce qu’ils veulent et ce qu’ils ne veulent pas », décrit-elle. D’ailleurs, comme elle le rappelle, plus on se marie tard, plus on a de chances de rester ensemble. Pas de précipitation à avoir, donc! Mieux vaut prendre son temps et être sûr de soi.

