Voici les trois positions sexuelles les plus dangereuses (et ce ne sont pas celles que vous croyez)

Saviez-vous que certaines positions sexuelles sont plus dangereuses que d’autres? En voici trois qui ont récolté la palme d’or des positions générant le plus de blessures chaque année.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, les trois positions pointées du doigt comme étant les plus dangereuses sont en réalité les plus communes. Et oui, pas besoin de faire des acrobaties dignes d’une prestation du Cirque du Soleil pour se faire mal, au contraire. «Malheureusement pour tous les amateurs de levrette, c’est cette position sexuelle qui entraîne le plus de blessures. Ensuite, c’est la position préférée de chaque princesse d’oreiller: le missionnaire. Enfin, le 69 était le troisième plus dangereux.», a révélé Hypebae en reprenant les conclusions d’une enquête menée par Arcwave, une marque de sextoy.

Les 25 à 35 ans les plus concernés

D’après l’enquête, ce sont bel et bien les personnes âgées de 25 à 35 ans qui signalent le plus de blessures liées à des rapports sexuels. «Le type de blessure sexuelle le plus courant était les bosses et les contusions», a révélé la marque. Des «élongations musculaires, des déchirures vaginales, des blessures au dos et des réactions allergiques» ont également été signalées. Aïe.

Comment éviter de se blesser durant le sexe?

D’après Hypebae, trois éléments sont très importants à respecter afin d’éviter le plus possible de se blesser. Le premier est de faire très attention à son hygiène: «L’hygiène est extrêmement importante lorsqu’il s’agit d’équipements et de jouets sexuels, car les infections, telles que les infections urinaires et les MST, peuvent se propager. Assurez-vous que tous les jouets sexuels sont soigneusement nettoyés après chaque utilisation, soit avec un nettoyant spécifique pour jouets, soit avec de l’eau tiède savonneuse.» recommande le site.

Ensuite, Hypebae préconise l’usage du lubrifiant, en particulier lorsque vous avez recours à des jouets afin d’éviter à tout prix les déchirures vaginales. Enfin, le respect des limites de chacun est impérativement à prendre en compte: «Connaissez vos limites quant aux types de positions, d’équipements et de jouets avec lesquels vous vous sentez à l’aise». Se connaître et communiquer est ainsi la clé pour que votre prochaine séance de tango sous la couette se déroule en toute sécurité!