Voici à quoi ressemble un orgasme

Si on décrit souvent l’orgasme comme une explosion, un séisme, une secousse, il n’existait jusqu’ici pas encore de représentation visuelle de ce désir intense. Mais voilà qu’une intelligence artificielle a tenté de dessiner cette explosion de plaisir. Et on n’aurait pas fait mieux !

Dix volontaires

Pour pouvoir réaliser la modélisation d’un orgasme, il a fallu placer des capteurs de bande électrocardiogramme sur le corps de cinq hommes et cinq femmes. Les dix volontaires ont ensuite dû se masturber afin que les capteurs puissent récolter leurs données cardiaques, musculaires et respiratoires pendant l’acte et principalement au moment où ils atteignaient l’orgasme.

Deux orgasmes différents

Les données récoltées lors de l’expérience ont été regroupées et transmise à une IA. Cette dernière les a transformées en images, donnant un aperçu de ce à quoi ressemblerait un orgasme. On observe que les deux orgasmes- féminin et masculin- ont été modélisés de façon différente, montrant que l’expérience vécue n’est pas la même. Mais dans les deux cas on observe un mélange de formes et de couleurs. Qu’on y voit une explosion, un jet de peinture ou un nuage, on sera d’accord pour dire que, dans ces images, transparaît bien la puissance du phénomène.

Représentation d’un orgasme féminin undefined

Représentation d’un orgasme masculin undefined